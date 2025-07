I Gemelli Diversi tornano con il singolo 1993, un omaggio consapevole alla musica degli anni '90 che rielabora il loro passato, incluso il campionamento di Su e Giù dei Vernice. Non solo nostalgia, ma una riflessione sul presente che mescola suoni retro e moderni. Il brano segna una nuova direzione per il gruppo, mentre il revival degli anni '90 e 2000 coinvolge anche il rap italiano, con artisti come Fabri Fibra e Neffa che riscoprono le proprie radici

I Gemelli Diversi sono stati il battito di un'epoca che non si è mai realmente estinta. Il loro suono, capace di mescolare il rap con sonorità pop e melodiche, ha risuonato in tutta Italia come un inno alla spensieratezza, a quell’energia irriverente che ha definito gli anni 2000. Con canzoni come Un attimo ancora e Mary, sono riusciti a parlare a chi cresceva cercando una propria identità in un mondo che cambiava velocemente. Oggi, con 1993, i Gemelli Diversi tornano a quell'anno simbolo, non come semplice omaggio, ma come una riflessione sul potere di un periodo che ha segnato loro, e molti altri, in maniera indelebile. Il singolo non è solo nostalgia, ma un ritorno consapevole a un’epoca che, pur essendo passata, continua a vivere nella loro musica. Con un sound che rielabora il passato, 1993 diventa una sorta di ponte tra ieri e oggi, un atto di rivisitazione che dimostra come quella spensieratezza non sia mai stata realmente perduta.

Un andirivieni tra passato e presente. E Fabri Fibra omaggia Uomini di Mare Un omaggio al passato, certo, ma che non si limita a una semplice nostalgia: nel nuovo singolo 1993, i Gemelli Diversi rielaborano un campione storico, il celebre brano Su e Giù dei Vernice che segnò il loro debutto, passato per il palco del Festivalbar. 1993 è la dichiarazione di un suono che non è mai realmente andato via, un'eco che risuona nella memoria di chi ha vissuto quegli anni. E i Gemelli Diversi non sono certo gli unici a guardare indietro con occhi nuovi. La scena del rap italiano è oggi attraversata dalla stessa tensione tra passato e presente, tra il bisogno di rivisitare i suoni degli anni ’90 e la necessità di rimanere ancorati alla realtà contemporanea. In Mentre Los Angeles brucia, Fabri Fibra riprende Verso altri lidi, traccia già presente in Uomini di mare (il brano Verso altri lidi degli Uomini di Mare era stato originariamente pubblicato nell'album Sindrome di fine millennio nel 1999) ma la rielabora in una chiave più matura e riflessiva. Se nel 2006 il brano parlava di cambiamento e ribellione con uno stile crudo, oggi la nuova versione esprime un'evoluzione del pensiero dell'artista, che riflette sulle esperienze vissute e sull'evoluzione personale.

Neffa e DJ Shocca: ritorni e reinterpretazioni Neffa e DJ Shocca omaggiano i Novanta non solo riscoprendo i suoni di quell'epoca, ma anche riaffermando il valore culturale che il rap italiano di quegli anni ha avuto. Con Fogliemorte, Neffa ritorna alle sue radici rap, lontano dalle sonorità più melodiche degli ultimi anni. Questo brano richiama lo stile diretto e crudo delle sue prime produzioni, come La Mia Gente (1997), e riflette su tematiche sociali e personali con un linguaggio maturo, che parla tanto a chi ha vissuto quegli anni quanto a chi si avvicina a quel rap per la prima volta. DJ Shocca, con 60 Hz II, rielabora il suono degli anni '90, riprendendo e reinterpretando tracce iconiche come Rendez Vous e Notte Blu dei Club Dogo. L’album non si limita a un semplice tributo, ma reinventa quei suoni, adattandoli alla contemporaneità. Entrambi gli artisti celebrano i Novanta con una rilettura che conserva l’essenza di quel periodo, ma che al tempo stesso la proietta verso il presente, creando un ponte tra passato e futuro.