Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Servigliano

Dopo il concerto in programma a Servigliano, il rapper proseguirà la tournée esibendosi in numerose città italiane: da Collegno a Milano passando per Piacenza, Bergamo, Alghero, Termoli, Agrigento, Cattolica e Napoli

A pochi giorni dal grande show sul palco del Circo Massimo di Roma, Fabri Fibra sarà in concerto a Servigliano per la nuova data della tournée estiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attese le sue canzoni più iconiche e i brani tratti dall'ultimo album Mentre Los Angeles Brucia. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni che sarebbero state eseguite alla data zero del tour del 3 luglio a Trento:

Dopo aver preso parte come ospite al concerto di Lazza allo stadio San Siro di Milano, venerdì 11 luglio Fabri Fibra porterà la sua musica al Parco della Pace di Servigliano. Secondo quanto riportato su Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.30 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: via Enrico Fermi, 63839, Servigliano, Fermo.

A giugno Fabri Fibra ha lanciato il nuovo progetto Mentre Los Angeles Brucia conquistando immediatamente il favore del pubblico. L’album ha raggiunto il primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia, in tale occasione l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che vanta oltre 1.400.000 follower: “Due anni di lavoro, provini su provini per l’undicesimo album. Questo numero uno significa tantissimo per me. Tra mode che cambiano, epoche musicali che si susseguono e momenti che restano”.

Dopo aver ringraziamento team, management ed etichetta discografica, il rapper ha concluso: “Grazie a tutti i produttori e a tutti gli artisti che mi hanno accompagnato nella creazione del disco. Grazie a voi che lo state ascoltando”. L'album è stato trainato dal singolo Che gusto c'è in collaborazione con Tredici Pietro.