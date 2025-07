Ed Sheeran, a Londra una mostra dei suoi quadri ispirati a Pollock

Grandi tele sul pavimento, spruzzi di colore e un artista che agita il pennello. Ed Sheeran ha annunciato su Instagram che dal 10 luglio al 1º agosto, alla Heni Gallery di Soho, a Londra, si terrà la mostra Cosmic Carpark Paintings, dove lui esporrà i suoi dipinti ispirati a Jackson Pollock e raccoglierà fondi per la sua Ed Sheeran Foundation, che si occupa di educazione musicale per i giovani. “Così l’anno scorso, tra un concerto e l’altro, ho realizzato questi dipinti”, ha scritto nella didascalia del post, un video che ritrae l'intero processo creativo, dalla realizzazione alla firma delle opere. “Adoro dipingere, più per divertimento e per regalare agli amici, ma questa volta sono stato incoraggiato a farne una mostra da Damien Hirst e Heni. Dipingo quando non sto lavorando a un disco, solo per fare qualcosa di creativo con il mio cervello. E si tratta soprattutto di schizzare colori su tele, pensate a Jackson Pollock ma con la vernice colorata per interni. Non sono affatto “un artista”, ma amo creare arte, mi fa sentire bene e adoro il risultato finale”. Ed Sheeran ha poi fornito le coordinate per presenziare all’inaugurazione, prevista dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di giovedì 10 luglio. “I dipinti sono in vendita se a qualcuno interessa, e il ricavato andrà interamente alla Ed Sheeran Foundation, quindi l’arte finanzierà l’arte. Mi piace l’idea. Ci sono anche stampe e altri gadget disponibili, tutto molto divertente. Se vi trovate a Soho il prossimo mese, fate un salto”.