Sting, la possibile scaletta del concerto a Codroipo

Il cantautore britannico vanta quattro nomination nella categoria Miglior canzone originale agli Academy Awards per My Funny Friend and Me, The Empty Chair, You Will Be My Ain True Love e Until...

Nel 1985 Sting ha debuttato come solista con The Dream of the Blue Turtles, certificato doppio disco di platino nel Regno Unito. All’interno del lavoro anche i singoli If You Love Somebody Set Them Free, Love Is the Seventh Wave e Moon over Bourbon Street. Tra i suoi album più acclamati troviamo sicuramente The Soul Cages, Ten Summoner's Tales, Brand New Day e Sacred Love.

Inoltre, il cantautore ha ricevuto quattro candidature nella categoria Miglior canzone originale agli Academy Awards per My Funny Friend and Me, The Empty Chair, You Will Be My Ain True Love e Until...