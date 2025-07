Lo show avrà inizio alle ore 20.30. Dopo il concerto sul palco meneghino, l’artista proseguirà la tournée estiva esibendosi in numerose città: da Roma a Olbia passando per Genova, Catania, Salerno, Lecce e Riccione

Il grande giorno è arrivato. Il 9 luglio Lazza sarà in concerto a Milano per il suo primo show allo stadio San Siro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live con la voce di Cenere : dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Nel corso degli anni Lazza si è affermato come uno dei principali protagonisti della scena rap in Italia, tra i suoi lavori di maggior successo troviamo sicuramente l'album Sirio, certificato disco di diamante. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Molotov, 100 messaggi e Cenere, quest’ultimo classificatosi al secondo posto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Spazio anche alle collaborazioni: da Gucci Ski Mask con Guè a Zeri in più con Laura Pausini (FOTO) passando per Panico con Takagi & Ketra, BBE con Anna e In auto alle 6:00 con Emis Killa