Lazza in concerto, annunciato il tour europeo

Prima tournée europea di Lazza . La voce di Cenere ha annunciato la serie di concerti che lo vedrà protagonista in numerose nazioni: dalla Spagna alla Germania passando per la Svizzera.

Lazza, le date del tour europeo

Undici appuntamenti live in giro per l’Europa. Il 7 aprile Lazza darà il via al tour dal palco di Barcellona per poi toccare numerosi Paesi fino alla chiusura prevista il 29 dello stesso mese a Monaco.

L’artista (FOTO) ha svelato tutte le date in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 2.300.000 follower: “Papà si fa un giretto all’estero”. Queste tutte le tappe della tournée:

7 aprile, BARCELLONA - SALA RAZZMATAZZ

8 aprile, MADRID - SALA LA RIVIERA

11 aprile, PARIGI - BATACLAN

13 aprile, LONDRA - O2 FORUM KENTISH TOWN

16 aprile, BRUXELLES - LA MADELEINE

20 aprile, BERLINO - METROPOL

21 aprile, AMSTERDAM - MELKWEG

23 aprile, STOCCARDA - IM WIZEMANN

24 aprile, ZURIGO - HALLE 622

28 aprile, VIENNA - FLEX

29 aprile, MONACO - BACKSTAGE