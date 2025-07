Marracash, la possibile scaletta del concerto allo stadio di Messina

Il rapper ha appena festeggiato nuovi importanti riconoscimenti per i suoi lavori: il nono disco di platino per l’album Persona e il doppio disco di platino per È Finita La Pace distribuito nel dicembre dello scorso anno

Sabato 5 luglio l’artista concluderà la sua tournée trionfale in Sicilia . Il rapper sarà protagonista di un grande concerto sul palco dello stadio Franco Scoglio , questo l’indirizzo per poter raggiungere la struttura: località Torrente San Filippo, 98124, Messina. Secondo quanto riportato su Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 .

Visto il grande successo del tour negli stadi, Marracash ha annunciato una serie di concerti nei palazzetti italiani. Il 29 novembre l’artista darà il via alla nuova tournè dal palco del Pala Sele di Eboli per poi toccare Bologna, Firenze, Milano, Roma, Padova e infine Torino per l’appuntamento conclusivo in programma il 20 dicembre all’Inalpi Arena. I biglietti degli spettacoli sono già disponibili online. Questo il calendario completo:

28 novembre, Eboli - Pala Sele

1 dicembre, Bologna - Unipol Arena

4 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum

8 dicembre, Milano - Unipol Forum

12 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

17 dicembre, Padova - Kioene Arena

20 dicembre, Torino - Inalpi Arena