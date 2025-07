Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Bologna

A giugno Marco Mengoni ha pubblicato il nuovo singolo Sto bene al mare in collaborazione con Sayf e Rkomi. A ottobre l'artista sarà in concerto nei palazzetti

Nuovo appuntamento con il tour negli stadi di Marco Mengoni. Dopo la data zero a Lignano Sabbiadoro e gli show sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e allo stadio Olimpico di Roma, la voce di Guerriero sarà in concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.