Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto allo stadio Olimpico

Nuovo appuntamento con la musica di uno degli artisti italiani più amati. Dopo la data zero a Lignano Sabbiadoro e il concerto sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mercoledì 2 luglio Marco Mengoni salirà sul palco dello stadio Olimpico di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Giovedì 26 giugno Marco Mengoni si è esibito allo stadio Diego Armando Maradona. In seguito allo show, l'artista ha dichiarato: “Bella Napoli, quanto sei bella! Forte, attenta, potente, fragile e sensibile. Sei vita, oi vita mia… grazie per sempre!”. Mercoledì 2 luglio il cantante sarà allo stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Attualmente la voce di Pronto a correre non ha diffuso informazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto di Lignano Sabbiadoro:

Nelle prossime settimane l’artista proseguirà la tournée esibendosi a Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e infine Messina con il doppio appuntamento allo stadio San Filippo il 23 e il 24 luglio. Questo il calendario completo del tour:

5 luglio 2025 - Bologna, Stadio dall'Ara

6 luglio 2025 - Bologna, Stadio dall’Ara

9 luglio 2025 - Torino, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 - Milano, Stadio San Siro

14 luglio 2025 - Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 - Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 - Bari, Stadio San Nicola

23 luglio 2025 - Messina, Stadio San Filippo

24 luglio 2025 - Messina, Stadio San Filippo

In autunno Marco Mengoni tornerà in concerto nei palazzetti per una lunghissima serie di show in Europa: da Torino a Madrid passando per Zurigo, Bruxelles e Parigi. Questi tutti gli appuntamenti in programma:

8/9 ottobre - Torino, Inalpi Arena

12/13/15 ottobre - Milano, Unipol Forum

21/22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo

24/25 ottobre - Bologna, Unipol Arena

28/29/31 ottobre - Firenze, Mandela Forum

2/4/5 novembre - Eboli, Palasele

8/9/12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport

19 novembre - Ginevra, Arena - Svizzera

21 novembre - Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Germania

22 novembre - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - Germania

24 novembre - Zurigo, Hallenstadion - Svizzera

26 novembre - Francoforte, Festhalle - Germania

27 novembre - Monaco di Baviera, Olympiahalle - Germania

30 novembre - Bruxelles, Forest National - Belgio

1 dicembre - Utrecht, TivoliVredenburg - Olanda

3 dicembre - Parigi, Salle Pleyel - Francia

5 dicembre - Esch-sur-Alzette, Rockhal - Lussemburgo

7 dicembre - Londra, O2 Forum Kentish Town - Regno Unito

10 dicembre - Madrid, Palacio Vistalegre - Spagna