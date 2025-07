Thunderstruck, numeri da record per gli AC/DC in Australia

Il grande ritorno a casa degli AC/DC, che suoneranno nella loro terra natale (l’Australia) facendo lì tappe del loro tour Thunderstruck, segna un record.



La band di Angus Young e compagni ha registrato un boom di vendite: sono 370mila i biglietti venduti in sole 24 ore. Un rientro che fa la storia per il leggendario gruppo australiano di Back in Black, protagonista di un nuovo record nazionale nel mercato della biglietteria Ticketek.



Dopo dieci anni lontani dai palchi della loro terra d’origine, gli AC/DC tornano in Australia con un’accoglienza che ha il sapore della leggenda. Il 26 giugno 2025, Ticketek – piattaforma leader nella vendita di biglietti in Australia – ha aperto le prevendite per l’attesissimo tour della storica band hard rock. Le città di Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth e Brisbane si preparano a ospitare quella che si preannuncia come una delle tournée più imponenti nella carriera del gruppo. Si tratta, infatti, del primo tour australiano degli AC/DC dalla serie di concerti legata a Rock or Bust (il sedicesimo album in studio del gruppo musicale hard rock australiano AC/DC, pubblicato il 2 dicembre 2014 dalla Columbia) e andata in scena nell’ormai lontano 2015.

Un vero e proprio trionfo nazionale per la band australiana.