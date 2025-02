AC/DC live a Imola, corsa all'acquisto biglietti in vendita da oggi

Gli AC/DC sono pronti a far tremare l’Europa con il loro inconfondibile hard rock: la storica band australiana, nata a Sydney nel 1973, tornerà nel Vecchio Continente nell’estate 2025 con il “Power Up Tour”. Un evento imperdibile per i fan italiani, poiché è stata annunciata un’unica data nel nostro Paese: il 20 luglio 2025 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Questo concerto avrà un significato speciale, poiché segnerà esattamente dieci anni dall’ultima esibizione della band nello stesso luogo.

Dopo aver scalato le classifiche mondiali con l’album Power Up, che ha raggiunto il primo posto in ben 21 Paesi, la band è pronta a infiammare nuovamente il pubblico con una serie di concerti in giro per l’Europa. Il tour, già protagonista di trionfali esibizioni negli Stati Uniti e in una prima fase europea che ha registrato sold out clamorosi, toccherà 12 città in 10 nazioni.

Tra le date più attese, spicca l’atteso debutto in Estonia e un ritorno carico di emozione in Scozia, patria della famiglia dei fratelli Young. In particolare, il concerto di Edimburgo segnerà il ritorno della band nel Paese dopo dieci anni di assenza.