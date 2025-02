Gli AC/DC suoneranno a Imola nell'estate 2025, unica data in Italia

Il leggendario gruppo musicale hard & heavy australiano formato a Sydney nel 1973 è pronto a scatenare nuovamente su inconfondibile sound in Europa, con la tournée prevista per quest'estate. Per quanto riguarda il nostro Paese, è stata fissata un'unica data, che quindi diventa imperdibile per tutti i fan: l’appuntamento è per il 20 luglio, un evento che rappresenterà una celebrazione speciale, segnando dieci anni esatti dall’ultima esibizione della band nello stesso luogo

Gli AC/DC hanno annunciato un concerto a Imola per l’estate 2025, e questa sarà l'unica data in Italia del tour europeo (il Power Up Tour) che terrà il leggendario gruppo musicale hard & heavy australiano.



Per quanto riguarda il nostro Paese, il fatto che questa sia la sola possibilità di vederli e ascoltarli dal vivo quest'anno rende davvero imperdibile l’evento per tutti i fan: l’appuntamento da segnarsi a caratteri cubitali è quindi per il 20 luglio 2025.

La data e la location sono molto significative: il concerto rappresenterà una celebrazione speciale, segnando dieci anni esatti dall’ultima esibizione nello stesso identico luogo della band formatasi a Sydney nel 1973.

Lo show si terrà presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Ticketone a partire dalle 11:00 di venerdì 7 febbraio 2025 (e l’acquisto sarà limitato a un massimo di 4 biglietti per account).