AC/DC pronti per il primo tour in otto anni, la foto delle prove

Chitarre, basso, batteria, microfono. Nella foto delle prove pubblicata sui social dagli AC/DC non manca nulla per l’inizio del Power Up European Tour, il primo tour in otto anni della band australiana che il 17 maggio debutterà sul palco di Gelsenkirchen, in Germania. Per assistere alla tournée dedicata all’ultimo album Power Up, i fan italiani dovranno invece attendere il concerto a Campovolo, a Reggio Emilia, in programma il 25 maggio.