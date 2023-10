Lo scorso weekend in California è andato in scena il live della mitica band di hard rock, che non si esibiva dal vivo dal lontano settembre 2016. Per l’occasione, è tornato anche Brian Johnson dopo i problemi di salute. L'unico grande assente è stato Phil Rudd, sostituito da Matt Laug alla batteria. Ecco alcuni video dell'esibizione che ha infiammato gli animi di tutto il pubblico del Power Trip festival a Indio, in California

Sette lunghi anni hanno fatto aspettare ai loro fan, ma alla fine l’attesa è valsa la pena: lo scorso weekend in California è andato in scena il live degli AC/DC. E dire che ha infiammato gli animi di tutti è davvero riduttivo. La mitica band di hard rock non si esibiva dal vivo dal lontano settembre 2016. Per l’occasione, è tornato anche Brian Johnson dopo i problemi di salute. Il gruppo ha scelto per il proprio grande ritorno il palco del Power Trip festival a Indio, in California. Hanno suonato sabato sera (lo scorso 7 ottobre) con una formazione composta anche da Brian Johnson. Quest’ultimo è finalmente ritornato alla guida del gruppo, dopo lo stop del 2016 in cui era stato sostituito per la restante parte del tour mondiale dal collega Axl Rose (il leggendario frontman dei Guns N’ Roses). Assieme a Johnson, presenti Angus e Stevie Young alle chitarre, Cliff Williams di ritorno al basso e Matt Laug alla batteria in sostituzione di Phil Rudd. Rudd è stato l’unico grande assente dello show, tuttavia Laug ha tenuto alto il suo onore e quello dei colleghi, sostituendolo alla batteria in maniera encomiabile. Però, come fanno notare i fan, “non è Rudd”… La line-up cambiata, con Laug alla sezione ritmica, era stata comunicata già lo scorso agosto. Sabato 7 ottobre gli AC/DC hanno suonato 24 brani che hanno ripercorso la lunghissima discografia della band. Potete guardare numerosi video dell’esibizione live in fondo a questo articolo.

Nel 2020 è uscito il 17esimo album in studio degli AC/DC

Nel novembre del 2020 gli AC/DC hanno dato alle stampe il loro diciassettesimo album in studio, Power Up. Questa nuova fatica segue Rock or Bust del 2014 e ha visto suonare nuovamente insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Stevie Young (chitarra ritmica) e Phil Rudd (batteria). Con Power Up sono tornati in sala d’incisione, ma è con questo concerto che si annuncia il grande ritorno totale e assoluto della band cult (eccezion fatta per Rudd, d'accordo).

Gli AC/DC hanno suonato in chiusura del secondo giorno della tre giorni all'Empire Polo Club, offrendo al pubblico un ricco set di ben 24 canzoni. La band ha aperto il concerto con If You Want Blood (You've Got It), ha poi proposto tutti i classici e ha anche suonato per la prima volta dal vivo due brani dell'ultimo album, ossia Demon Fire e Shot In The Dark.

Di seguito trovate numerosi video che testimoniano la grande esibizione fatta dagli AC/DC sabato scorso.