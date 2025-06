Bruce Springsteen, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Stando a quanto riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere lo stadio: via dei Piccolomini, 5, 20149, Milano. Al momento l’artista non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 21 giugno al concerto a San Sebastián:

Durante la data inaugurale della tournée, l’artista ha presentato My city of Ruins lanciando un appello alla società: “L'America di cui vi ho cantato per cinquant’anni anni è reale e, a prescindere dai suoi difetti, è una grande nazione con un grande popolo. Quindi sopravviveremo a questo momento”.

Bruce Springsteen, soprannominato The Boss, è tra gli artisti di maggior popolarità nella storia della musica mondiale. Dai primi successi negli anni ’70 ai lavori più recenti come Letter to You del 2020 e Only the Strong Survive uscito nel 2022, il cantautore ha scritto pagine importanti della storia del rock. Citiamo l’album Born in the U.S.A. arrivato al primo posto della classifica settimanale US Billboard 200 e certificato con ben diciassette dischi di platino per aver venduto più di diciassette milioni di copie su suolo americano. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo Hungry Hearts, Dancing in the Dark e I’m on Fire.

Inoltre, nel corso degli anni l’artista (FOTO) ha collezionato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali un Premio Oscar e una statuetta ai Golden Globe per la Miglior canzone originale grazie a Streets of Philadelphia e una vittoria nella categoria Best Rock Album con The Rising alla 45esima edizione dei Grammy Awards.