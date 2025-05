Piero Pelù, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo la fine di questa tournée, la voce di Tribù tornerà in concerto a ottobre con tre appuntamenti live in programma a Milano, Firenze e Roma

Piero Pelù a Napoli, i dettagli

In oltre quarant’anni di carriera Piero Pelù ha scritto pagine importanti della storia del rock in Italia: dall’affermazione con i Litfiba al successo da solista. Venerdì 2 maggio l’artista sarà in concerto alla Casa della Musica, questo l’indirizzo: via Barbagallo 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento il cantautore non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 14 aprile al concerto di Milano:

Lo spettacolo

Eroi nel vento

La preda

Novichok

Io ci sarò

Maledetto cuore

Il volo

Istanbul

No frontiere

Spirito

Lacio drom (Buon viaggio)

Canto

Bomba boomerang

Gigante

Toro loco

El diablo

Febbre

Lulù e Marlene

Proibito

Gioconda

Tziganata