Piero Pelù, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo l’appuntamento milanese, Piero Pelù ripartirà in tour toccando altre sette città: da Padova a Firenze passando per Napoli e Torino

Al via il nuovo atteso tour di Piero Pelù. La rockstar sarà protagonista di otto appuntamenti in giro per l’Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo milanese: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

piero pelù, il concerto a Milano Lunedì 14 aprile il rocker porterà la sua proverbiale grinta sul palco dei Magazzini Generali. Nel coso della serata l’artista ripercorrerà oltre quarant’anni di carriera, attesi anche i brani dell’album Desaparecido dei Litfiba. L’artista: “Trentatré minuti di puro fuoco, un viaggio breve ma intenso, che ha scosso tutto. E quest’anno siamo pronti a farlo esplodere di nuovo". Approfondimento Piero Pelù, dal 26 aprile fuori con il nuovo singolo 'Maledetto cuore'

Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: Via Pietrasanta 14, 20124, Milano. Al momento Piero Pelù non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti lo scorso luglio a Castiglione del Lago: Tribù

Segni ’n faccia

Cangaceiro

Novichok

Io ci sarò

Maledetto cuore

Dea musica

Fata Morgana

Viaggio

Esco o resto

Picasso

Sorella notte

Gigante

Proibito

Toro loco

Tutti fenomeni

Canto

Baraonde

Bomba boomerang

El diablo Approfondimento Piero Pelù: “Ho combattuto la depressione, ora torno alla musica"