Ermal Meta, la possibile scaletta del concerto a Torino

Al momento l'artista non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla scaletta della serata. Attesi i brani dell'ultimo album Buona Fortuna, uscito nel maggio dello scorso anno ed entrato nella Top10 della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia, e i grandi successi della sua discografia: da Vietato morire a Un milione di cose da dirti passando per Non mi avete fatto niente con Fabrizio Moro.

Mercoledì 30 aprile il cantautore sarà protagonista di un nuovo appuntamento live della tournée. Stando a quanto riportato su Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 20.30 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere il Teatro Colosseo: via Madama Cristina, 71/a, 10135, Torino.

Giovedì 1° maggio Ermal Meta, affiancato da Noemi e BigMama (FOTO) sarà alla guida del Concerto del Primo Maggio a Roma per il secondo anno consecutivo. Lo spettacolo, in programma in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà protagonisti tantissimi nomi della musica italiana: da Alfa a Gabry Ponte passando per Lucio Corsi, Mondo Marcio, Gaia, Anna Castiglia e Joan Thiele. La manifestazione, promossa da CGIL, CISL e UIL, potrà contare anche sulle incursioni di Vincenzo Schettini.