Bush, il singolo 60 Ways To Forget People dall'album I Beat Loneliness

Reduce da un trionfale set al Lollapalooza di San Paolo, Brasile, la rock band inglese nominata ai Grammy e multi-platino offre un primo assaggio del nuovo materiale con un brano grezzo e carico di emozione tratto dal loro decimo album in studio, in uscita il 18 luglio su earMUSIC. Esplorando la complessità del cuore spezzato, la trasformazione personale e il doloroso processo del lasciar andare, il brano dà il tono a un nuovo, audace capitolo. Il singolo ufficiale sarà pubblicato il 5 giugno



I Bush sono tornati, e lo fanno con una decima fatica discografica intitolata I Beat Loneliness che promette di fare togliere il cappello a tutti i loro fan.

Il nuovo album si preannuncia infatti da chapeau, come si suol dire. Lo fa ben capire il primissimo assaggio che arriva in queste ore, ossia il singolo 60 Ways To Forget People.

Reduce da un trionfale set al Lollapalooza di San Paolo, Brasile, la rock band inglese nominata ai Grammy e multi-platino offre un primo gustoso boccone del nuovo materiale con un brano grezzo e carico di emozione tratto dal loro decimo album in studio, in uscita il 18 luglio su earMUSIC. Esplorando la complessità del cuore spezzato, la trasformazione personale e il doloroso processo del lasciar andare, il brano dà il tono a un nuovo, audace capitolo. Il singolo ufficiale sarà pubblicato il 5 giugno 2025. Il frontman Gavin Rossdale ha dichiarato: “Quello che sento riguardo a questo disco è che affronta le difficoltà comuni che tutti abbiamo. 60 Ways To Forget People è un’ode al sacrificio e una dedica alla concentrazione necessaria per migliorarsi. Sempre e in tutto”.

Prodotto da Rossdale e Erik Ron (Panic! At The Disco, Set It Off, Bad Omens), I Beat Loneliness segna il decimo album in studio dei Bush, rivelandosi come una potente testimonianza della loro eredità duratura e della continua evoluzione. Il disco mescola l’intensità radicata nel grunge della band con nuove trame e tematiche che esplorano la salute mentale, la solitudine e la resilienza.

Potete ascoltare il primo singolo del nuovo album dei Bush, 60 Ways To Forget People, nel video ufficiale che trovate in fondo a questo articolo.

La tracklist del nuovo album I Beat Loneliness avrà load seguente tracklist: Scars

I Beat Loneliness

The Land Of Milk And Honey

We're All The Same On The Inside

I Am Here To Save Your Life

60 Ways To Forget People

Love Me Till The Pain Fades

We Are Of This Earth

Everyone Is Broken

Don't Be Afraid

Footsteps In The Sand

Rebel With A Cause Dopo l’uscita del disco, i Bush intraprenderanno un tour mondiale, che inizierà il 21 aprile a Victoria, British Columbia (Canada). Seguirà un tour in Nord America dal 19 luglio al 30 agosto, per poi raggiungere l’Europa insieme ai VOLBEAT dal 18 settembre al 13 novembre. Approfondimento Bentornati Franz Ferdinand, ecco l'album "The Human Fear". Intervista

Rossdale: “Sono davvero entusiasta per questo album” In una recente intervista a 89 FM A Rádio Rock di San Paolo, Rossdale ha commentato i 12 brani di I Beat Loneliness: “So che tutti dicono che nessuno si interessa più agli album completi e che conta solo il singolo, ma se mi piace una band, voglio ascoltare tutto il corpo del lavoro, non solo una canzone. Sono un musicista, quindi voglio conoscere 12 idee, non una sola. Sono davvero entusiasta per questo album”. Quando gli è stato chiesto cosa aspettarsi dal nuovo disco, il frontman dei Bush ha detto: “È in linea con The Art Of Survival (2022) e The Kingdom (2020) — super accordato in basso, super pesante, ma con momenti di luce. Non è tutto angoscia, ma si concentra sulla salute mentale e sul benessere. La musica è come una medicina. Ci sono temi pesanti, ma anche tanta speranza e sollevamento. Voglio che la gente venga a vederci e viva un'esperienza positiva, non un concentrato di oscurità. È una lotta positiva”. Approfondimento Red Hot Chili Peppers, l'album d'esordio della band compie 40 anni

A cosa si ispira il titolo del disco Gavin Rossdale ha anche spiegato l’ispirazione dietro il titolo I Beat Loneliness: “Mi piace perché è impossibile. Nessuno può davvero sconfiggere la solitudine, ma il pensiero di farlo è bello. È come un momento di tregua, anche se poi torna. È una dichiarazione di forza più che di presunzione”. In un’intervista a gennaio con 104.9 The Wolf in Canada, il leader della band britannica ha affermato: “Sono felicissimo di questo disco. È riuscito perché ne sono orgoglioso. Chi ama la band lo apprezzerà e forse attireremo nuovi fan. È bello sentirsi realizzati dopo aver fatto un album”.

Sempre a gennaio, parlando con JD Lewis di iHeartRadio, ha detto: “È un titolo infinito, perché non puoi mai davvero battere la solitudine; puoi solo superarla temporaneamente. È una frase preziosa, con un senso di forza di fronte all'avversità”. Gavin Rossdale ha anche parlato dell’importanza della salute mentale dei giovani, in particolare in riferimento ai suoi tre figli Kingston, Zuma e Apollo: “Il Covid ha tolto ai ragazzi gli anni cruciali di socializzazione. L’ho visto con i miei figli. Questo ha reso difficile per loro imparare a relazionarsi. E i ragazzi possono essere cattivi: bullismo, esclusione... Il mondo oggi è spaventoso per i più giovani”. Ha poi discusso i pericoli dei social media: “Non riflettono la realtà, sono come uno specchio deformante. Vedi vite perfette, e ti sembra di non essere mai nel posto giusto. Anche io guardo Instagram e penso: ‘Devo vivere meglio.’ Ma è una trappola. È pericoloso pensare che tutti gli altri stiano vivendo una vita migliore”. Approfondimento Bruce Springsteen, il libro "Tonight in Jungleland" su "Born to Run"

Rossdale: “Il titolo I Beat Loneliness è il migliore che abbia mai scritto” In un’intervista a dicembre 2024 con Voice Of America (VOA), Rossdale ha ribadito: “Tutti lottano, sempre. Nella mia carriera ho sempre scritto di sentimenti, del dolore nascosto dietro le apparenze. Il mio compito è scrivere canzoni sulle persone. Il titolo I Beat Loneliness è il migliore che abbia mai scritto, proprio perché è impossibile. È forza, non presunzione”. Il 2024 ha segnato il 30° anniversario dell’album di debutto Sixteen Stone, sei volte disco di platino. La scorsa estate, i Bush hanno celebrato questo traguardo con un ampio tour nordamericano intitolato Loaded: The Greatest Hits Tour, iniziato il 26 luglio a Bend, Oregon, con ospiti speciali Jerry Cantrell e CANDLEBOX.

A novembre 2023, è uscita la raccolta Loaded: The Greatest Hits 1994-2023 (Round Hill Records), che includeva anche un inedito, Nowhere To Go But Everywhere, scritto da Gavin e prodotto con Corey Britz. Approfondimento Firenze Rocks 2025, il programma e la lineup completa dei cantanti