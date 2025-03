Jay-Z ha fatto causa per le accuse di presunta violenza sessuale

Jay-Z ha querelato per diffamazione alla Jane Doe che gli aveva fatto a sua volta causa qualche settimana fa per presunta violenza sessuale. La donna aveva infatti accusato il rapper di averla violentata insieme a Puff Daddy dopo un after party degli MTV Video Music Awards nel 2000, quando lei aveva 13 anni. Jay-Z ha pubblicamente negato le accuse, e lo scorso febbraio il caso è stato archiviato senza spiegazioni. Ora il marito di Beyoncé ha depositato in Alabama una controdenuncia nei confronti della donna e dei suoi avvocati, Tony Buzbee e David Fortney. Nell’ultimo anno, Buzbee ha intentato dozzine di azioni legali contro Sean Combs, compresa la causa depositata lo scorso ottobre e poi presentata nuovamente due mesi dopo anche contro Jay-Z. Il rapper ha ora definito le accuse di stupro “false” e “dannose”, nonché “calcolate strategicamente e tatticamente per infliggere il massimo dolore e sofferenza”. I legali del rapper hanno parlato di difficoltà personali e finanziarie della donna, che avrebbe in realtà informato Buzbee di non essere stata aggredita sessualmente da Jay-Z. Nonostante ciò, Buzbee l'avrebbe "spinta a portare avanti la falsa storia” contro il suo cliente per estorcere più soldi. Jay-Z ha ora chiesto il risarcimento dei danni, che avrebbero riguardato sia la sua reputazione sia i suoi affari, dal momento che la sua società Roc Nation ha perso circa 20 milioni di dollari in contratti annuali.