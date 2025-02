Gracie Abrams, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Recentemente la cantautrice statunitense ha collaborato con Selena Gomez e Benny Blanco per il singolo Call Me When You Break Up

Gracie Abrams farà tappa in Italia con la tournée a supporto dell’album The Secret of Us, distribuito nel giugno dello scorso anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show in programma al Forum di Assago: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.

Gracie Abrams al forum di assago, i dettagli Martedì 25 febbraio Gracie Abrams salirà sul palco del Forum di Assago per l’unico appuntamento in programma in Italia nel 2025. L’artista è reduce da una candidatura per Us con Taylor Swift nella categoria Best Pop Duo/Group Performance alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Gracie Abrams in concerto, l’orario di inizio e la location Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo della cantautrice statunitense avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il Forum di Assago: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Approfondimento Selena Gomez, Gracie Abrams e Benny Blanco, il videoclip del brano

Gracie Abrams in concerto, la possibile scaletta Al momento Gracie Abrams non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Zurigo lunedì 24 febbraio: Felt Good About You

Risk

Blowing Smoke

21

I Love You, I’m Sorry

Where Do We Go Now?

Gave You I Gave You I

Mess It Up

Friend

Rockland

I Know It Won’t Work

Camden

Normal Thing

I Told You Things

Let It Happen

Tough Love

Two People

Cool

I Miss You, I’m Sorry

us.

Free Now

That’s So True

Close to You

Gracie Abrams, il nuovo singolo con Selena Gomez e Benny Blanco Gracie Abrams ha recentemente pubblicato il brano Call Me When You Break Up in collaborazione con Selena Gomez (FOTO) e Benny Blanco. Il videoclip, realizzato con uno smartphone, ha superato due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana.