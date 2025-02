Sanremo 2025, Clara annuncia due concerti a novembre

Clara, i concerti a Milano e roma

Clara è stata tra i ventinove Big in gara al Festival di Sanremo 2025. L’artista ha gareggiato con il brano Febbre duettando con Il Volo sulle note della canzone The Sound of Silence del duo Simon & Garfunkel nella serata delle cover di venerdì 14 febbraio. A poche ore alla fine della kermesse canora, l’artista ha annunciato due concerti per la fine dell’anno. La cantante si esibirà a Roma e a Milano.

Ecco i dettagli dei due show:

28 novembre, Roma - Orion

30 novembre, Milano - Fabrique