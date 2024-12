Mr. Rain a Milano: “Tutti abbiamo un supereroe che vive dentro di noi”

Mr. Rain ha chiuso il tour dal palco dell’Unipol Forum di Assago: “Tutti noi abbiamo un supereroe che vive dentro di noi, dobbiamo trovare quel briciolo di coraggio per tirarlo fuori”. Ospiti Irama, Clara e i Gemelli DiVersi. Riconoscimento per i 120.000 spettatori in un anno

Sabato 30 novembre Mr. Rain ha chiuso la tournée dal palco dell’Unipol Forum di Assago. Premiato con una targa per i 120.000 spettatori in un anno. L’artista: “Il primo passo è quello più lungo, ci vuole tantissimo coraggio per farlo, quelli successivi arrivano con maggior facilità. Quando capiamo di avere storie simili, ci sentiamo più forti. Dobbiamo trovare la forza di accettarci e mostrarci per quello che siamo".

mr. rain a milano: “nella musica ho trovato l’unico modo per sorreggere il carico emotivo"

Una voce ha introdotto i presenti nell’universo di Mr. Rain: “Cosa significa vivere in un momento che non finisce mai? Forse non dovrei avere paura, forse dovrei essere solo parte di questo momento. Posso scegliere come viverlo”. E Mr. Rain ha scelto di vivere lo show correndo su due binari: quello dell’introspezione volta a conoscersi a fondo e quello dell’esteriorizzazione utile per mettere in pratica le nozioni apprese. Un pubblico eterogeneo ha raggiunto il tempo milanese della musica per oltre due ore di spettacolo in cui il rapper ha dimostrato quanto l’unione di impegno, talento e perseveranza possano portare lontano. L’artista ha spaziato negli arrangiamenti passando dal rap al synth pop mostrando così tutta la trasversalità della sua musica.

Mr. Rain ha aperto lo show con Immortali, La fine del mondo, La paura del buio, I grandi non piangono mai e 9.3. L'artista ha poi introdotto A forma di origami raccontando il ruolo salvifico della musica nella sua vita: “Da piccolo ero molto introverso, nella musica ho trovato l’unico modo per sorreggere questo carico emotivo. Attraverso le canzoni ho sempre raccontato quello che non mi permetteva di vivere in equilibrio. In questo brano ho racchiuso tante cose che non ho mai avuto il coraggio di dire a mio padre”.