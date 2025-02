Sanremo 2025, meme divertenti sulla quarta serata. FOTO E VIDEO

Archiviata la quarta serata della kermesse sanremese, tuffiamoci nel mare dei commenti più divertenti di cui queste ore è pieno zeppo il web. Da Elodie che trascina via dal palco Achille Lauro, terrorizzata per il ritardo, a Carlo Conti in versione capostazione che potrebbe risolvere ogni problema ferroviario grazie alla sua tabella di marcia supersonica, i meme sono tanti

La quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri sera (venerdì 14 febbraio 2025), è stata l’incubatrice di innumerevoli meme.



La serata dei duetti con le cover ha visto un tripudio di momenti cult sia sul palco dell’Ariston che su quell’altro palco su cui ogni anno, nell’ultimo decennio, va in scena Sanremo: il web. Ecco i meme, tra foto e video, più divertenti dell’appuntamento festivaliero di ieri sera.





Mamma Elodie porta via dal parchetto il figlio Achille

Il momento in cui Elodie cerca di portare via dal palco dell’Ariston Achille Lauro è stato da molti accostato a quello che le madri di bambini piccoli vivono pressapoco ogni dì della loro vita. Elodie sembra la mamma instancabile che, con una pazienza infinita, cerca di portare via il bimbo Achille Lauro dopo ore e ore di altalena.

Elodie la mamma che porta via i bambini dal parco dopo 13 ore di altalena pic.twitter.com/gDvfpaLSD5 — Elodie out of context (@elodiecontext) February 14, 2025

Elodie che teme i cecchini

Sempre sullo stesso tema, questo frame con protagonisti ancora una volta Elodie e Achille Lauro. “Comunque Carlo Conti deve aver creato un regno del terrore non indifferente. Elodie tra un po' aveva paura di essere sparata da qualche cecchino per aver sforato di 10 secondi”, si legge nella didascalia a corredo del tweet.

Comunque Carlo Conti deve aver creato un regno del terrore non indifferente. Elodie tra un po' aveva paura di essere sparata da qualche cecchino per aver sforato di 10 secondi #Sanremo2025 pic.twitter.com/T6rg9S95FG — frangesco (@frangescouwu) February 14, 2025

Gianluca Ginoble de Il Volo e l’apparizione di Clara

In riferimento alle apparizioni della Madonna di cui Gianluca Ginoble de Il Volo ha parlato, molti in rete hanno notato che stavolta l’apparizione è stata sotto gli occhi di tutti. Si riferiscono alla bellezza di Clara.

finalmente la madonna l’ha vista davvero pic.twitter.com/NNEjjsyqBl — sara 💐 (@sunvfloower) February 14, 2025

Sì, come no…

Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo viene tirato in ballo con la sua iconica espressione del “sì, come no…”. Il riferimento è a Francesco Renga, quando nel 2019 il cantante è intervenuto sul perché ci fossero in gara solo sei donne su 24 artisti dicendo che “è una questione fisica, di vocalità, la voce maschile è più armoniosa e più bella, le voci femminili belle, aggraziate, giuste sono meno di quelle maschili”. Poi sono arrivate le scuse: “Ieri nel cercare di esprimere un concetto tecnico mi sono incartato e ho finito per dire una cosa sbagliata. Capita. E me ne scuso. Tengo solo a sottolineare che le donne sono il centro della mia vita e accusarmi di sessismo significa strumentalizzare un’opinione”.

Il riferimento a Giorgia e Annalisa è perché sono loro ad aver vinto la serata cover di ieri sera. Approfondimento Sanremo 2025, Giorgia con Annalisa: duetto e testo della cover

Giorgia e Annalisa quando hanno saputo che veniva a Sanremo il signor Francesco le donne non possono cantare bene come gli uomini Renga #Sanremo2025 pic.twitter.com/nxXE6rsyoj — aldo giovanni e giacomo out of context (@aggoutofcontext) February 14, 2025

“Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?”

Citiamo la canzone di Edoardo Bennato, l’incipit del brano Il gatto e la volpe, per accompagnare questo meme in cui si scherza su Trenitalia, facendo riferimento ai ritardi dei treni.



elenco delle persone che trenitalia non assumerebbe mai:#Sanremo2025 pic.twitter.com/5IloHq123M — Arcangelo (@arcangelo_bua) February 14, 2025

Carlo Conti capostazione subito!

Ed ecco un altro tweet che ironizza sul fatto che Carlo Conti sarebbe un perfetto capostazione, l’unico in grado di risolvere i problemi legati ai ritardi. La sua fretta ormai proverbiale è una delle cifre stilistiche di questa edizione di Sanremo.

Bresh, Bresh, Bresh Un meme che si riferisce ai problemi tecnici avuti da Bresh durante il duetto con Cristiano De André sulle note e le parole di Crêuza de mä nella serata cover del Festival di Sanremo 2025. Oltre alla battuta relativa al fatto che, a causa dei problemi tecnici, era poco probabile la sua vittoria, lo stesso tabellone è uno "sfottò" agli stessi problemi tecnici, dato che c’è chiaramente qualcosa che non va su quel podio… Approfondimento Sanremo 2025, Bresh e Cristiano De André: duetto e testo della cover

Da emergente a veterano è un attimo

Bresh dopo ieri sera da cantante emergente è diventato uno degli artisti che si è esibito più volte sul palco dell'Ariston…

Il cantante e rapper ligure, classe 1996, esordisce quest’anno a Sanremo ma in realtà, a causa dei problemi tecnici, è diventato improvvisamente un veterano.



Il fascino indiscreto dei chitarristi

Forse i The Jackal con questo meme si riferivano al momento in cui, durante un appuntamento galante, un musicista si avvicina al tavolo e suona una canzone per chiedere una mancia, d'accordo, ma c’è anche un’altra interpretazione,e forse più bella dato che siamo in pieno Sanremo, un periodo dell'anno in cui la musica è alla base di tutto, anche dell'amore di quell'altro santo, San Valentino... Questo meme potrebbe quindi riferirsi al terrore di chiunque sia in spiaggia la sera con una "wannabe dolce metà" ma poi... arriva quello armato di chitarra e si mette a suonare. Ed è finita per quello senza chitarra, questa è la dura legge dei falò (ma anche di tante altre situazioni perché, diciamocelo, il fascino del chitarrista rimane un mistero inspiegabile che mai si dissiperà). Federico Zampaglione l’ha dimostrato anche su quel grande falò degli italiani che è il palco di Sanremo. La cover di Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga è stata Un tempo piccolo, uno dei brani più intensi di Franco Califano.