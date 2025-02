Sanremo 2025, gli orari di inizio e di fine, serata per serata

La 75esima edizione del Festival di Sanremo, incominciata martedì 11 febbraio, prosegue con la sua quarta serata, quella delle cover (DIRETTA).

Questa sera si comincia alle 20:40, con Carlo Conti che torna nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore con una particolare a rispettare gli orari.

Per l'orario di chiusura non si dovrebbe oltrepassare l'1.30.

Nella conferenza stampa dell'11 febbraio, sono emersi i seguenti orari: 1.20 per quanto riguarda la prima serata (quella di stasera), 1.30 per la serata delle cover e invece 1.40 per l'ultima serata, mentre le altre due serate dovrebbe terminare non oltre l'1.10. Dunque stasera, come dicevamo, non si dovrebbe oltrepassare l'1.10. Per la serata inaugurale, il ritmo è stato talmente incalzante che addirittura in alcuni punti ha portato lo show a essere in anticipo rispetto la tabella di marcia.

Ogni sera, fino al 15 febbraio, su Rai Uno dopo il TG1 delle 20 andrà in onda il Primafestival, in questa edizione condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Il Festival inizierà alle 20.40 da martedì a venerdì, mentre andrà in onda alle 20.45 per la finale di sabato 15.

Carlo Conti prevede che il DopoFestival inizi sempre a partire dall’1:30 fino alle 2:40, quando passerà il testimone a Gigi Marzullo con Sottovoce. Resta da vedere se riuscirà a mantenere la promessa per tutte le serate del Festival, evitando le consuete dilatazioni della diretta.

Quest'anno si parla di un totale di 29 i concorrenti in gara, i quali nell'evento della vigilia della prima serata hanno sfilato sul Green Carpet del Festival. Per quanto riguarda le date, l’appuntamento con il Festival di Sanremo per quest'anno è fissato dall’11 al 15 febbraio 2025, come sempre sul palco dell'ormai leggendario Teatro Ariston la finale che, come ogni anno, si preannuncia lunga e intensa.

L'ordine di uscita dei cantanti della seconda serata

Non ancora svelato l'ordine d'uscita della quarta serata. Tutti i 29 artisti in gara si esibiranno in duetti con una serie di cover. Alcuni di loro hanno scelto di unire le forze, altri hanno chiamato ospiti prestigiosi sul palco dell'Ariston.