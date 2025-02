Sanremo 2025, Bianca Balti e i Coma_Cose al Party di Vanity Fair. FOTO

11/16 ©IPA/Fotogramma

The Kolors presenti alla festa di Vanity Fair, in total black per tutti. Dopo due anni di successi sia in Italia che all’estero, The Kolors tornano sul palco di Sanremo 2025 con il brano Tu con chi fai l’amore. Per la band si tratta della terza partecipazione tra i Big, dopo Frida (mai, mai, mai) nel 2018 e Un ragazzo una ragazza nel 2024