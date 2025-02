Deftones, concerto a Milano per il tour 2025 come unica data in Italia

La band di Sacramento, Usa, torna finalmente a esibirsi nel nostro Paese. Il gruppo californiano, capitanato dal mitico Chino Moreno, si esibirà martedì 17 giugno 2025 sul palco del Carroponte di Milano, regalando ai fan italiani una serata carica di emozioni e sonorità intense



I Deftones terranno un concerto a Milano in occasione del loro tour 2025, regalando ai fan del nostro Paese un’unica data in Italia.



La band di Sacramento, Usa, torna finalmente a esibirsi nel nostro Paese. Il gruppo californiano, capitanato dal mitico Chino Moreno, si esibirà martedì 17 giugno 2025 sul palco del Carroponte di Milano, regalando ai fan italiani una serata carica di emozioni e sonorità intense. L’attesissimo concerto italiano dei Deftones vedrà la collaborazione di Virgin Radio come media partner ufficiale, garantendo una copertura esclusiva dell’evento e accompagnando i fan nell’attesa di questa imperdibile serata di musica e adrenalina.

Energici, innovativi e sempre in prima linea nella scena alternative metal, i Deftones tornano qui da noi in pompa magna, con un evento imperdibile.



Un ritorno molto atteso, dopo un anno straordinario Il loro ritorno è attesissimo, e segue un anno davvero straordinario. L'annuncio arriva infatti dopo un 2024 di fuoco per i Deftones: questa è un'annata che li ha visti protagonisti sui palchi più prestigiosi del mondo. Il gruppo ha infiammato il pubblico di festival leggendari come il Coachella, il Primavera Sound e il Lollapalooza, raccogliendo consensi unanimi sia dalla critica che dai fan. Inoltre, la band ha preso parte a un evento epocale insieme ai System Of A Down, esibendosi davanti a una folla di 50.000 spettatori al Golden Gate Park, in un concerto andato completamente sold-out.

Ma non è tutto: i Deftones hanno consolidato il loro status di veri pionieri della scena rock e metal organizzando la quinta edizione del loro festival "Día De Los Deftones", che si è svolto il 2 novembre 2024 al Petco Park di San Diego. L’evento ha registrato il tutto esaurito e ha visto la partecipazione di artisti di spicco come IDLES, Sunny Day Real Estate, Health, Paris Texas, Duster, Gel e Qendresa, creando un’esperienza musicale unica e variegata.

Un live che promette emozioni pure Celebri per la loro incredibile energia dal vivo, i Deftones hanno costruito nel corso degli anni un legame fortissimo con il loro pubblico. Le performance di questo gruppo sono caratterizzate da un'intensità che attraversa ogni brano, alternando momenti di pura potenza sonora a passaggi più eterei e atmosferici. Grazie a un mix unico di metal, shoegaze, rock alternativo ed elettronica, la band continua a evolversi, restando un punto di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati. L'appuntamento milanese sarà un'occasione irripetibile per immergersi nel sound del gruppo, che è una miscela sonora davvero inconfondibile, e vivere un’esperienza live totalizzante, dove ogni canzone diventa un viaggio sonoro e sensoriale.

Biglietti e prevendite per il concerto dei Deftones. Per i fan più impazienti, sarà possibile accedere alla prevendita esclusiva per i biglietti del concerto italiano dei Deftones su My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 6 febbraio. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale di Live Nation per assicurarsi i biglietti prima dell’apertura ufficiale delle vendite. Per tutti gli altri, la vendita generale inizierà il giorno successivo, venerdì 7 febbraio, sempre alle ore 10:00.

Un’eredità musicale che continua a lasciare il segno Attivi dal 1988 e originari di Sacramento, i Deftones hanno rivoluzionato il panorama musicale, diventando una delle band più influenti del rock e del metal alternativo. Con una carriera ultratrentennale, il gruppo ha pubblicato nove album in studio, venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo e raggiunto numeri impressionanti sulle piattaforme digitali, con oltre 7,1 miliardi di streaming globali. La loro musica ha segnato un’epoca e continua a essere fonte di ispirazione per nuove generazioni di artisti. Il loro stile, che fonde elementi di aggressività e melodia, sperimentazione e potenza, è diventato un marchio di fabbrica inconfondibile, rendendoli una delle realtà più longeve e rispettate della scena alternativa.

Una band leggendaria: ecco chi sono i Deftones I Deftones sono un gruppo alternative metal nato a Sacramento nel 1988, tra i pionieri del nu metal insieme ai Korn. Inizialmente si esibivano senza un album ufficiale, ma dopo aver firmato con Maverick Records svilupparono uno stile unico, inizialmente poco riconosciuto. Il successo è arrivato con Around the Fur e White Pony, due dischi che mescolavano elementi di post-punk e new wave, consolidando il loro impatto nella scena alternative metal. La band ha attraversato momenti difficili, tra cui l'incidente del bassista Chi Cheng nel 2008, che lo l’ha portato al coma e infine alla morte nel 2013. Il suo posto è stato preso da Sergio Vega, rimasto fino al 2022. Nonostante i cambiamenti, i Deftones hanno continuato a evolversi, mantenendo un sound distintivo e influenzando generazioni di musicisti con la loro miscela di aggressività, melodia e sperimentazione.

Nove album in studio per i Deftones

Il viaggio discografico dei Deftones inizia nel 1995 con Adrenaline, un album grezzo e aggressivo che getta le basi del loro sound. Due anni dopo, nel 1997, arriva Around the Fur, il disco che li porta al successo grazie a brani iconici come My Own Summer (Shove It). Nel 2000 pubblicano White Pony, l'album che segna la loro maturità artistica, introducendo elementi di new wave e sperimentazione.

Nel 2003 esce Deftones, un lavoro più cupo e introspettivo, seguito nel 2006 da Saturday Night Wrist, un album travagliato ma ricco di atmosfera. Dopo alcuni anni difficili, la band torna con Diamond Eyes nel 2010, un disco energico e ispirato. Due anni dopo, nel 2012, pubblicano Koi no Yokan, che conferma la loro capacità di evolversi mantenendo intatta la loro identità. Nel 2016 esce Gore, un album che divide i fan per le sue sonorità più sperimentali. Infine, nel 2020, i Deftones pubblicano Ohms, un ritorno alle origini con una produzione potente e una forte carica emotiva.