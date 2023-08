Lollapalooza, il meglio dell'edizione 2023

1/12 ©Getty

Billie Eilish è stata l'headliner del primo giorno del Lollapalooza 2023 di Chicago, in Illinois. L'artista, star del 3 agosto, ha commosso la folla con l'inserimento di Never Felt So Alone, singolo parte della colonna sonora di Euphoria 2, in memoria di Angus Cloud, attore recentemente scomparso





Billie Eilish, la dedica per Angus Cloud dal palco del Lollapalooza