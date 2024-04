Coachella 2024, Weekend 2: il racconto del secondo giorno di Festival

2/28 ©Getty

Questa la scaletta completa dello show di Tyler, The Creator: "IGOR’S THEME", "LEMONHEAD", "WUSYANAME", "LUMBERJACK", "I THINK", "BEST INTEREST", "DOGTOOTH", "STUNTMAN", "SORRY NOT SORRY", "CORSO", "WHAT A DAY", "Who Dat Boy", "Boredom", "She", "Yonkers", "Tamale", "AssMilk" (con Earl Sweatshirt), "Rusty" (con Earl Sweatshirt), "IFHY", "EARFQUAKE", "See You Again", "NEW MAGIC WAND"