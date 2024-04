Shakira, al Coachella annunciato a sorpresa il tour mondiale

"Las mujeres ya no lloran" tour partirà il 2 novembre a Palm Desert, in California, e toccherà alcune delle maggiori città negli Stati Uniti e in Canada. Presto saranno comunicate anche le date internazionali, mentre la prevendita per le tappe nordamericane sarà aperta venerdì 19 aprile

Una bella sorpresa per i fan, che hanno subito tirato fuori gli smartphone per catturare il momento dell’annuncio.

“Oggi devo condividere qualcosa. Biza, vado in tour”. Shakira si rivolge a Bizarrap, sul palco del Coachella insieme a lei, per annunciare i suoi progetti futuri in giro per il mondo. “Andrò in tour, finalmente. Iniziando qui, questo novembre, quest’anno, in questa città. Non vedo l’ora. Non potrei chiedere di meglio”, continua la popstar. Dietro di lei, sul grande schermo, la scritta “Las mujeres ya no lloran”, il nome dato al tour che prende spunto dal testo della canzone “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, realizzata in collaborazione con il produttore argentino che ha condiviso con lei il palco di uno dei festival internazionali più famosi e frequentati.

Le date

Come ha anticipato al Coachella, Shakira partirà da Palm Desert, in California, il 2 novembre, per poi spostarsi a Phoenix, in Arizona, e proseguire verso Los Angeles (California), San Antonio (Texas), Dallas (Texas), Miami (Florida), Charlotte (Carolina del Nord), Washington (DC), Toronto (Canada), Brooklin (New York), Boston (Massachusetts), Montreal (Québec), Chicago (Illinois), Detroit (Miami). Per ora sono state annunciate soltanto le date che toccheranno il Nord America, ma Shakira ha scritto in un post sul suo profilo Instagram che le altre tappe internazionali saranno presto comunicate.

L’artista parla del suo prossimo tour come di “una festa per il suo branco di lupi” e consiglia di iscriversi al Wolfpack su Shakira.com per avere la possibilità di ottenere i biglietti per gli Stati Uniti e per il Canada durante la prevendita per i fan il 19 aprile, prima della vendita generale di lunedì 22.