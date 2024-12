Jovanotti annuncia il nuovo album Il corpo umano

Il progetto discografico sarà composto da quindici brani , nessuna notizia sulla tracklist. Il cantautore ha scritto: “Quindici canzoni nuove. È il mio album per voi, il nonmiricordoqualesimo ed è nuovo nuovo appena nato. Manca poco. Non vedo l’ora gente! ”.

A meno di un mese dall’uscita del brano Montecristo, Lorenzo Jovanotti ha annunciato il nuovo album Il corpo umano, in arrivo il 31 gennaio 2025 . L’artista ha mostrato la copertina del lavoro in un post sul profilo Instagram da oltre 2.200.000 di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

L'artista ha aggiunto: “Mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista: un giovane tradito, che perde tutto — l’amore, il suo ruolo nella società — e si ritrova da solo in una cella, da dove inizia il suo percorso di rinascita. Per me scrivere è sempre un esercizio, un modo per elaborare quello che vivo, e da quella sensazione di smarrimento e rivincita è nato il testo”.