Discoverland, Cortese e Angelini: «Con Fabi un viaggio tra amici»

Il progetto artistico nato nel 2011 da un'idea di Cortese intreccia parole, esperimenti sonori e, ora, un album di inediti, Ero. Dentro vibrano i sorrisi, i colori e le contraddizioni dell'India, ma anche la saggezza dell'età matura, la legge del Karma e l'amore. Il 3 dicembre una festa a Roma concluderà il tour che ha riempito i teatri, con una promessa di nuova musica

Dalle sedute rosse del Teatro Faraggiana di Novara, spettatori invisibili assistono alle prove di Discoverland, il progetto artistico che intreccia le parole e i suoni dei cantautori Pier Cortese e Roberto “Bob” Angelini. Sul palco ancora in penombra, l’amico Niccolò Fabi misura in tocchi di tastiera l’esplosione di vita che, appena poche ore più tardi, investirà una platea gremita di applausi e sorrisi. Mentre il soundcheck prosegue, dietro quinte di plettri, volumi e casse Cortese racconta "l’idea primordiale di Discoverland", nata nel 2011 nei camerini di un festival. Affascinato dagli esperimenti sonori e dalle nuove tecnologie, il cantautore aveva mescolato due melodie agli antipodi, Via con me di Paolo Conte e gli artici Sigur Rós, una fusione che aveva subito incantato Angelini. "Siamo saliti sul palco e l’abbiamo suonata senza provare. Da allora abbiamo distrutto altre bellissime canzoni", scherza l’altra metà del progetto. Grazie alla scoperta di nuove prospettive, il duo ha fatto incontrare anche Ben Harper e Fabrizio De André, Björk e i Kings of Convenience e molti altri. Tanti piccoli pianeti si sono quindi fusi in singole galassie costellate da chitarre acustiche, musica elettronica, lapsteel, looper e voci. "Abbiamo manipolato con cura e amore i brani di altri cantautori per recuperare l’enorme patrimonio artistico che ha lasciato in noi un segno emotivo e culturale", prosegue Cortese. "Piano piano, però, la decostruzione delle canzoni si è trasformata in un gioco che avevamo già fatto". Così, dopo i dischi Discoverland e Drugstore, "il passaggio agli inediti è stato naturale". Nel settembre 2024, il duo ha pubblicato l’album Ero (FioriRari/Santeria), che si è rivelato una sorpresa per tutti. "All’inizio non ero d’accordo. Io scrivevo le canzoni a casa nel buio, lui me lo immaginavo con l’IPad", scherza Angelini. "Mi dicevo: 'Ma che cosa c’entriamo?'. Invece ci siamo incontrati prima per una jam session in campagna con Leo Pari, Andrea “Fish” Pesce e mio figlio Gabriele, e poi in studio, dove si è unito Niccolò come autore, musicista e cantante. Ci siamo ritrovati a scrivere insieme, una cosa che io non avevo mai fatto. È stato divertente, anche perché se molli un attimo, accetti a carte scoperte di mettere in discussione il tuo lavoro". Una condivisione di strumenti e di anime che lui, Cortese e Fabi avevano già collaudato, non solo nel 2013 nella tournée Ecco, ma anche nel 2019 nell’album Tradizione e Tradimento di Niccolò, che avevano assorbito il sound di Discoverland. Spiega Cortese: "Ci prendiamo cura reciproca delle nostre canzoni, in maniera simbiotica".

I BRANI, DAL VIAGGIO IN INDIA ALLA SAGGEZZA DELL'ETÀ MATURA Nell’album Ero, otto brani onirici, psichedelici, elettronici e acustici vibrano in armonia. "Ogni canzone rappresenta la tappa di un percorso", spiega Angelini. "La prima, Attimo dopo attimo, è un mantra che entra in testa e prende atto dell’unicità della vita, che ha un inizio e una fine. La seconda, Canto, racconta un ritmo ancestrale che riecheggia già nella pancia. La terza, Ero, è dedicata alla reincarnazione". Le tre semplici lettere, specifica Cortese, racchiudono "ciò che eravamo, ciò che siamo e ciò che probabilmente saremo". Il pretesto di un concerto di Fabi a Mumbai e il successivo viaggio in India dei tre amici ha poi ispirato Gange, un’immersione nelle tradizioni e nella spiritualità di una cultura diversa. "La sorgente del nostro suono e della nostra scrittura è quello che viviamo. Lì abbiamo aperto lo spirito e il cuore", prosegue. "L’India è stata un’esperienza forte per tutti noi, sia fisicamente, sia psicologicamente", aggiunge Angelini. "Ogni centimetro è popolato da persone e colori. All’inizio tu, occidentale, osservi e giudichi quella realtà. Dopo poco, ti rendi conto che i bambini giocano tutti insieme, magari con un pezzo di spazzatura, ma con grandi sorrisi. Le mamme invece lavano i panni, magari per terra, ma parlano e ridono con altre amiche. Forse il problema siamo noi, soli e tristi con la nostra tecnologia, e non loro, così vivaci uno sopra l’altro". Tuttavia, il testo del brano non nasconde le contraddizioni del luogo. "A Varanasi abbiamo vissuto un’esperienza molto forte. Abbiamo visto corpi bruciare, e tutt’intorno c’erano cani e odore di morte". Per Cortese, "in ogni viaggio bisogna fare un compromesso con la diversità, e più aumenta la lontananza, più aumenta il compromesso". Così, alla giusta distanza, tra orizzonti in apparenza distanti possono sorgere connessioni. Anche in un negozio di musica di Mumbai. "Bob ha cercato di suonare a suo modo tutti gli strumenti che, in realtà, avevano una loro tradizione, come il sitar. Gli indiani sono impazziti, erano tutti divertiti". Il fiume orientale sfocia poi negli ossimori che sostengono Terza età, sbocciata "da una melodia che avrebbe potuto prendere una deriva d’amore e che invece, grazie al primo verso “Non ci sento più ora che so ascoltare”, racconta ora l’età matura", spiega Angelini. Infatti, "quando si acquisisce la saggezza, il declino fisico ostacola la capacità di agire". Allora, finché il vigore lo consente, occorre seguire i consigli di Karmatango, che descrive con ironia la legge universale del Karma e la consapevolezza che le scelte definiscono il modo di vivere, anche nei piccoli moti di gentilezza verso sé stessi e verso gli altri: “Regalati un fiore quando nessuno ti vede”, e “Lava la ferita della rabbia col sorriso sulle labbra”. Quasi alla fine del viaggio, si ode ancora il canto di Siren, un’odissea di domande sulla vita. La risposta arriva, forse, da Al di là. È l’amore. Approfondimento Fabi, Silvestri e Gazzé in concerto al Circo Massimo, com'è andata