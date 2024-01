Ivan Graziani, album di inediti "Per gli amici" dopo 30 anni

Ivan Graziani se ne è andato nel 1997, il 1° gennaio. Cantautore, chitarrista, voce inconfondibile, torna al suo pubblico con un album di inediti, a 30 anni dall'ultimo, un lavoro fortemente voluto dai suoi eredi. A presentare questi 8 brani, frutto di un meticoloso lavoro di recupero, restauro e riproduzione, c'è Filippo Graziani, anche lui musicista.

Perché avete scelto il titolo "Per gli amici?

Quella canzone, nell'album, è - forse - la fotografia più precisa di papà. Quella canzone ha dentro tutto il sarcasmo, il cinismo, la penna precisa di papà; l'autoironia e anche il modo in cui racconta il suo punto di vista, mi hanno colpito tantissimo. Mio padre era una persona che amava stare in compagnia, avere gli amici anche a casa. La nostra casa era un po' un porto di mare, tra musicisti e personaggi strani che ci gravitavano. Quindi, non volendo trovare un nome di fantasia, ho preferito chiamarlo come questa canzone, che lo rappresenta - secondo me - al 100%.

CHE TIPO DI LAVORO C'E', DIETRO QUESTO DISCO?



La prima è quella della scoperta e del riversamento in digitale, di questi provini che arrivano da diverse decadi fa ed erano su supporti che, oggi, non esistono più. E' stato difficile, e questo è un lavoro che ha fatto mio fratello Tommy, recuperare le macchine che servivano per fare questi riversamenti in digitale.



La fase successiva è stata quella che è durata di più, ha preso tanto tempo, anche perché c'è stato il Covid di mezzo. Quindi, ho avuto molto tempo per ragionare su queste canzoni, per capire come approcciarle, cosa fare; avendole lì sul computer potevo giocare, vedere se dare un arrangiamento, se vestirle in un modo o in un altro. Alla fine ha vinto la soluzione più semplice: seguire l'idea che c'era nei provini. Quando sono entrato in studio avevo le idee estremamente chiare, sapevo dove papà voleva andare a parare con quei bravi. Essendo suo figlio e figlio delle sue chitarre, c'è un rapporto molto preciso che ho con la scrittura di mio padre, la conosco bene, conosco i suoi gusti, so tecnicamente dove vuole arrivare: è stato non semplice, ma sereno, questo approccio. Quindi, abbiamo semplicemente sostituito alcune cose che non erano venute registrate bene. Penso alle batterie, che sono state tutte rifatte da mio fratello, perché alcune batterie c'erano, altre non c'erano o erano soltanto abbozzate, cioè, c'era l'idea di quello che avrebbe voluto mio padre, ma non erano tecnicamente a posto per essere lasciate nel disco. Dunque, abbiamo rifatto quelle, abbiamo rifatto alcuni bassi, qualche piccolo ritocco di chitarre da una parte e all'altra, ma veramente poca roba. L'idea principale era quella di mantenere inalterate le voci e le chitarre di papà. Così è stato perché, fortunatamente, le voci e le chitarre erano praticamente tutte a livello.