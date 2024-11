Sanremo Giovani, chi sono i vincitori della terza serata

Martedì 26 novembre gli artisti Alex Wyse, Bosnia e Arianna Rozzo hanno conquistato un posto alla semifinale di Sanremo Giovani, in programma il 10 dicembre. I tre hanno rispettivamente superato le sfide dirette con Nicol, Cosmonauti Borghesi e Giin. Durante il terzo appuntamento condotto da Alessandro Cattelan, la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha espresso il verdetto. Solo alla fine dei quattro appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre accederanno soltanto in sei, mentre gli altri due giovani finalisti saranno selezionati tra i finalisti di Area Sanremo. Chi passerà tutte le selezioni accederà al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.