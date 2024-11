Musica

Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani, la trasmissione che porterà alla scelta dei quattro artisti che gareggeranno nella categoria delle Nuove Proposte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Ecco tutti i ventiquattro artisti

Al via martedì 12 novembre Sanremo Giovani, il primo degli appuntamenti che porterà all’elezione degli artisti in gara nella categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025. Tra i cantanti troviamo Alex Wyse con Rockstar

Sanremo Giovani sarà suddiviso in sei serate: quattro appuntamenti in cui si esibiranno sei artisti, la semifinale e la finale. In gara Angelica Bove con La nostra malinconia