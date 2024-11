Never Too Late, ecco il nuovo brano di Elton John e Brandi Carlile

Oggi, venerdì 15 novembre, Elton John e Brandi Carlile hanno presentato la loro nuova canzone originale Never Too Late, ispirata e scritta per il documentario Elton John: Never Too Late su vita e carriera dell’artista che uscirà il 13 dicembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Nell’estate 2023 il leggendario pianista e la superstar americana vincitrice di undici Grammy hanno scritto a quattro mani il brano dopo la fine del tour Farewell Yellow Brick Road e l’inizio di una vita lontana dai palchi per Elton John. Durante una cena, l’artista e il co-regista del documentario hanno mostrato a Carlile la versione iniziale del progetto cinematografico, che l’ha ispirata a scrivere una nuova canzone prendendo come spunto Bernie Taupin. Dopo aver ascoltato Never Too Late, i registi Furnish e R.J. Cutler hanno scelto di adottare la melodia per il titolo del documentario e come sigla nei titoli di coda. La canzone è prodotta e co-scritta dal pluripremiato vincitore di Grammy Andrew Watt , che ha collaborato a lungo con Elton John.. Il loro primo incontro risale al coinvolgimento del pianista con piano e voce all’album di Ozzy Osbourne del 2020, Ordinary Man. Successivamente, Watt ha prodotto sei tracce dell’album di Elton, The Lockdown Sessions, arrivato in cima alle classifiche, e Hold Me Closer, il singolo di successo in collaborazione con Britney Spears .

ELTON JOHN: "BRANDI CARLILE UNA DELLE PIÙ GRANDI ARTISTE"

“Ho trovato così commovente la versione iniziale del documentario, che poi è diventato Elton John: Never Too Late. È stato incredibile vedere le vecchie riprese di Elton e il percorso della sua vita. Ma, per quanto fantastico e bello fosse tutto ciò che stavamo osservando come fan, la sua vita è stata anche a tratti solitaria e difficile in certi momenti. Penso che il documentario abbia illustrato qualcosa di davvero importante, perché Elton forse non ha trovato subito la serenità e la pace, ma alla fine l’ha trovata, e l’ha trovata più avanti nella vita. E non è mai troppo tardi – troppo tardi per trovare l’amore della tua vita, per costruire una famiglia o per cambiare idea su qualsiasi cosa", ha dichiarato Brandi Carlile. “Quando Brandi mi ha detto che era così ispirata dalla versione iniziale del documentario che voleva che scrivessimo insieme una nuova canzone, ne sono stato entusiasta. Sapevo da tempo quanto fosse talentuosa, ma leggere i suoi testi e scrivere la musica insieme è stato profondamente toccante. Soprattutto, data la componente personale nel vedere la mia vita sullo schermo, è riuscita a cogliere perfettamente l’essenza del documentario e il motivo per cui ho smesso di fare tournée per trascorrere più tempo con la mia famiglia. Sono costantemente stupito dalla sua maestria: riesce a trasmettere la mia voce in un modo che solo Bernie è riuscito a fare in passato. So che Bernie ha aiutato Brandi a trovare la giusta ispirazione per questo. Il livello della sua musicalità, della sua scrittura e della passione che mette in ciò che fa è sensazionale. È davvero una delle più grandi artiste in assoluto", ha aggiunto Elton John.