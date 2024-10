Ferito in una sparatoria Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne

Musica

Rock and Roll Hall of Fame, i 16 artisti inseriti nel 2024. FOTO

Sono stati annunciati i nomi delle stelle delle sette note che faranno il proprio ingresso nel tempio del rock, oltre a quelli a cui verranno consegnati i premi come il Musical Excellence Award, il Musical Influence Award e l’Ahmet Ertegun Award. Da Ozzy Osbourne a Peter Frampton, scopriamo tutti gli artisti che verranno premiati nella cerimonia che si terrà il 19 ottobre 2024 presso la Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, Ohio

Nella categoria performer, è stata inserita Mary J. Blige. Si tratta della cantautrice, attrice, produttrice discografica e modella statunitense 9 volte vincitrice ai Grammy Awards e candidata a due Premi Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista e migliore canzone per il film Mudbound. È stata anche candidata a tre Golden Globe, compreso quello per la colonna sonora per il film The Help