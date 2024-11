Anna, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Afrodite di Lumine Noctis col suo electropop irriverente che attraverso la mitologia greca esplora temi come femminilità, potere e rinascita, è il singolo più identitario di ottobre. Citazioni speciali per Ariannah, Ciliari, Ester, Giulia Mei, Marianne Mirage e Nove. Tolta l'artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Nodi Alle Lenzuola di Ariannah racchiude le diverse sensazioni che si provano immaginando il futuro. Il testo esprime la sfiducia nei confronti della società che ci spinge a essere sempre perfetti e invincibili, facendoci vivere in uno stato d'ansia ininterrotto

Attacchi di Panico di Ciliari è un singolo per non sentirsi soli, un antidepressivo da urlare a squarciagola, che parla di un amore finito, della consapevolezza di non riuscire a stare bene e di lotte interiori