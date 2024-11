Anna, tutto quello che c'è da sapere sul concerto a Milano

Cinque appuntamenti al Fabrique di Milano per la rapper di Vera Baddie: 11, 18, 19, 21 e 26 novembre. Tutti i dettagli dello show: dall'orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte

Lunedì 11 novembre Anna darà il via alla serie di concerti in programma a Milano . Reduce dal successo straordinario dell’album Vera Baddie, la giovane artista si esibirà sul palco del Fabrique. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Al momento Anna non ha rilasciato alcuna anticipazione sulla scaletta. Stando a quanto riportato da Radio 105 , questi i brani proposti al concerto di Padova:

Stando a quanto riportato da Ticketone , il concerto della rapper avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere il Fabrique: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano .

Dopo le date di Padova e Napoli, Anna arriverà nel capoluogo meneghino per cinque appuntamenti. Attesi i successi che l’hanno resa tra le grandi protagoniste della scena musicale nazionale.

Oltre a Milano, Anna porterà la tournée in numerose città del nostro Paese. Ecco gli altri appuntamenti:

Dopo la data di lunedì 11 novembre, Anna tornerà al Fabrique per altri quattro appuntamenti già sold out :

Anna, il successo di Vera Baddie

A giugno la cantante ha pubblicato Vera Baddie conquistando la vetta degli album più venduti in Italia per ben nove settimane, all’interno il tormentone estivo 30°C e numerosi featuring con grandi nomi del rap: da Guè a Lazza passando per Tony Effe, Sfera Ebbasta e Niky Savage.