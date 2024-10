Eminem con Barack Obama per Kamala Harris, ora tocca a The Boss

“Sono qui stasera per un paio di ragioni importanti”. Il 22 ottobre Eminem, mani in tasca, cappellino calato sugli occhi e in sottofondo le note del brano Not Afraid, ha preso parte al comizio dei Democratici a Detroit organizzato per sostenere Kamala Harris, l’attuale vicepresidente in corsa per la Casa Bianca il 5 novembre. A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali, il rapper e producer, che è cresciuto proprio a Detroit, in Michigan, ha risposto così a Donald Trump, il candidato Repubblicano che due settimane fa durante un altro evento elettorale aveva preso di mira la città. “Se vincerà Kamala Harris questo Paese sarà come... volete sapere la verità?”, aveva detto il tycoon. “Come Detroit. Il nostro Paese finirà per essere come Detroit se lei diventerà il vostro presidente”. Eminem ha invece ribattuto orgoglioso: “Come sapete, Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. Andando verso il voto, i riflettori su di noi si sono accesi più che mai, ed è importante per voi usare la vostra voce, quindi incoraggio tutti ad andare a votare”. L’artista ha proseguito: “Penso anche che la gente non dovrebbe avere paura di esprimere la propria opinione, e io non penso che nessuno voglia una America dove le persone sono preoccupate di subire vendette. Penso che la vice presidente Harris sostenga il futuro di questo Paese, dove queste libertà e molte altre saranno protette”. Eminem ha poi introdotto sul palco l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. La platea ha accolto tra le ovazioni Obama, che ha improvvisato il rap di Lose Yourself, celebre brano del rapper. A Detroit l’ex presidente, che nel pomeriggio aveva già partecipato a un comizio in Wisconsin, uno degli Stati in bilico, ha affermato di comprendere gli elettori che desiderano “dare una scossa alle cose”, ma ha aggiunto di non capire “perché qualcuno pensi che Donald Trump darà una scossa alle cose in un modo che andrà bene per voi”. Il Michigan, Stato di tradizione Democratica, ha davanti a sé un destino incerto, con i rilevamenti che finora ipotizzano un testa a testa tra Harris e Trump.