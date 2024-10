Puff Daddy, i legali chiedono di svelare i nomi delle presunte vittime

Il 15 settembre gli avvocati di Sean Combs, il rapper e produttore noto come Puff Daddy, hanno presentato una mozione per chiedere l’identità delle presunte vittime del loro cliente, che ora si trova in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione con le accuse di traffico sessuale e racket, in vista della preparazione del processo in programma il 5 maggio 2025. “Questo caso è unico, in parte a causa del numero di individui che hanno mosso accuse contro il signor Combs per il suo status di celebrità, la sua ricchezza e la pubblicità della sua causa risolta in precedenza e le fughe di notizie del gran giurì e le false dichiarazioni provocatorie degli agenti del Dipartimento della Sicurezza Interna, come delineato nella nostra precedente mozione”, hanno scritto i legali Marc Agnifilo e Teny Geragos in una lettera indirizzata ad un giudice della Corte Federale di Manhattan. “Questo ha avuto un effetto a catena pervasivo, provocando un torrente di accuse da parte di denuncianti non identificati, che vanno dal falso al totalmente assurdo”. La mozione fa riferimento alla causa intentata nel novembre 2023 dall’ex fidanzata di Puff Daddy, la cantante Cassie Ventura, che aveva accusato il rapper di abusi fisici, stupro e traffico sessuale. La questione si era chiusa con un risarcimento extragiudiziario. La scorsa primavera, però, un video aveva mostrato Combs mentre picchiava Ventura in un albergo. Nel frattempo, il rapper è stato travolto da un’ondata di azioni legali promosse da donne e uomini, comprese le ultime denunce di sei accusatori anonimi avanzate il 14 ottobre. All'epoca delle presunte aggressioni, una delle presunte vittime risultava minorenne.