chiamamifaro, chi è la nuova concorrente di Amici 2024

IL RACCONTO DEI VENT'ANNI

chiamamifaro ama i luoghi esotici, i cactus, la ginnastica ritmica, lo yoga e, naturalmente, la musica. Dopo l’esame di maturità ha creato il suo progetto artistico, che ha debuttato il 3 luglio 2020 con il singolo Pasta rossa, in breve tempo conquistatore di un milione di stream. Nello stesso anno ha pubblicato anche il brano Domenica, accompagnato dal primo video ufficiale. Nelle prime date, la cantautrice ha poi condiviso il palco con Ariete, rovere e Sangiovanni, l’inizio di un percorso sfociato nel 2021 nel primo EP Macchie e nei successivi singoli Bistrot e Limiti. In sala prove e sul palco, Angelica può contare sulla presenza di una full band, che nel 2022 ha contribuito ai singoli Addio sul serio e Pioggia di CBD, copertina di Indie Italia su Spotify. Nello stesso anno sottacqua, in collaborazione con rovere, ha ottenuto ottimi risultati sulle piattaforme di streaming ed è stato seguito non solo dall’album di debutto Post nostalgia, ma anche dall’apertura delle principali date dei Pinguini Tattici Nucleari e di rovere. Nel 2023 ha pubblicato i singoli Ma ma ma, Santa subito e Se parlo di te, mentre nel 2024 ha pubblicato l’EP Default, il singolo Tutti contro tutti e l’album Disco Default tra riflessioni sulla fragilità dell'esistenza umana, sfoghi liberatori e leggerezza del quotidiano. Ha anche annunciato il primo club tour e partecipato al Concerto del Primo Maggio. Alla scuola di Amici, chiamamifaro, fresca di laurea all’Istituto Musicale, proseguirà il racconto di com'è avere vent'anni tra incertezze, rimpianti e leggerezza.