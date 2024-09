Mondiali di Calcio 2026, introdotto l'Halftime Show

I Mondiali di Calcio 2026 avranno l’Halftime Show. Come ripotato da Variety , FIFA e Global Citizen hanno stretto un accordo per la produzione dello show musicale che intratterrà il pubblico tra il primo e il secondo tempo della partita.

Grande novità nel mondo dello sport. I prossimi Mondiali di Calcio, in programma tra giugno e luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti d’America, introdurranno l'Halftime Show. La finale della competizione avrà luogo il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di New York. Come per le celebri finali del Super Bowl, l’intervallo tra il primo e il secondo tempo sarà teatro di un momento musicale.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha dichiarato: “La missione della FIFA è di portare il calcio in ogni angolo del mondo e avere un impatto positivo sulla società”.