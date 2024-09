MTV Video Music Awards 2024, tutto quello che c’è da sapere

Inizialmente prevista per martedì 10 settembre, la produzione ha deciso di spostare la cerimonia per lasciare spazio al dibattito presidenziale tra Donald Trump e Kamala Harris optando per il giorno successivo. La cerimonia avrà luogo presso la UBS Arena di Elmont , New York.

MTV Video Music Awards 2024, le nomination

Questa edizione prende in considerazione i lavori pubblicati tra il 22 giugno 2023 e il 20 giugno di quest’anno. Taylor Swift guida la classifica degli artisti più nominati con dodici candidature, subito dopo Post Malone a quota undici ed Eminem con otto nomination. Seguono Ariana Grande, Megan Thee Stallion e Sabrina Carpenter con sette candidature a testa.

La statuetta più ambita è quella per il Video of the Year, in gara: We Can't Be Friends (Wait for Your Love) di Ariana Grande, Lunch di Billie Eilish, Paint the Town Red di Doja Cat, Houdini di Eminem, Snooze di SZA e Fortnight di Taylor Swift e Post Malone. Tra le categorie, introduttore due novità: VMAs Most Iconic Performance e Best Trending Video.

MTV Video Music Awards 2024, Video Vanguard Award

Fin dalla prima edizione gli MTV Video Music Awards consegnano il prestigioso Video Vanguard Award a chi di è distinto lasciando un importante contributo musicale. Quest’anno il premio sarà assegnato a Katy Perry (FOTO), protagonista anche di un atteso medley.