MTV VMAs 2024, la cerimonia si terrà il 10 settembre a New York

Musica

MTV Video Music Awards 2023: tutti i look sul Pink Carpet. FOTO

C'è molto da ammirare sul tappeto rosa dei prestigiosi premi annuali musicali che si sono svolti nella notte al Prudential Center di Newark. Le star dell'industria discografica (e non solo) si sono sbizzarrite con pezzi di haute couture assolutamente stravagante, scarpe dalle altezze vertiginose e makeup strepitosi. Su misura i look del trio delle meraviglie, Gomez, Rodrigo e Swift, ma anche quelli degli altri non sono meno clamorosi. Ecco i nostri preferiti A cura di Vittoria Romagnuolo

Selena Gomez era bella da togliere il fiato agli MTV Video Music Awards 2023 che si sono svolti il 12 settembre a Newark, nel New Jersey. Per la notte dei premi musicali tra i più ambiti del settore l'attrice e cantante ha adottato un look da femme fatale contemporanea. Il suo abito rosso è una creazione unica di Oscar de la Renta caratterizzato da un intaglio di motivi floreali interamente ricamati con perline. I sandali in tinta sono Jimmy Choo, i gioielli Pasquale Bruni (MTV è visibile al canale Sky 131 e in streaming su NOW)





Total black per i sempre vincenti Maneskin che stregano i loro fan con la loro estetica compatta. Ogni singolo look è precisissimo e si caratterizza per linee geometriche ed essenziali. Questa volta la chioma platinata di Ethan ruba l'attenzione alle calzature con platform e tacchi in plexiglass di Damiano David