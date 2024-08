MTV Video Music Awards, Katy Perry riceverà il Video Vanguard Award

Come annunciato dall’account Instagram dello show, la voce di Lifetimes si esibirà sul palco della UBS Arena di Elmont, New York

Mercoledì 11 settembre, quando in Italia saranno le ore 2.00 di giovedì 12, si terrà la nuova edizione degli MTV Video Music Awards . La produzione dell’atteso evento musicale ha annunciato l’assegnazione del Video Vanguard Award a Katy Perry ( FOTO ) per il suo contribuito al mondo della musica in oltre quindici anni di scintillante carriera.

mtv vmas 2024, katy perry performer

A poche settimane dall’uscita del nuovo album 143, in arrivo il 20 settembre, la voce di Lifetimes salirà sul palco della UBS Arena di Elmont, New York, per ritirare il Video Vanguard Award, il riconoscimento introdotto nel 1984 per celebrare l’influenza di alcuni artisti nel settore musicale e nella società.

Come annunciato dall’account Instagram dello show, Katy Perry riceverà il premio rendendosi anche protagonista di una performance live. Nessuna indiscrezione sull’esibizione.