Sinead O'Connor, rivelata l'esatta causa della morte

Nessun sospetto, dietro il decesso della popolare cantante. Sinead O'Connor è morta per cause naturali: a confermarlo è ora il certificato firmato dal medico legale

Sinéad O’Connor è morta di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e asma. A confermarlo è ora il suo certificato di morte. La compianta cantante, scomparsa nel luglio del 2023, soffriva inoltre di un'infezione alle vie respiratorie. Un insieme di cause che, nella loro complessità, hanno condotto al suo decesso.

La morte di Sinéad è stata formalmente registrata dall'ex marito, John Reynolds, mercoledì 24 luglio a Lambeth (Londra). E, nel certificato allegato, si legge: "Esacerbazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma bronchiale insieme a infezione di basso grado delle vie respiratorie inferiori". A firmare il certificato di morte è stato Julian Morris, medico legale capo per l'Inner South London, dopo un esame post-mortem senza inchiesta.

La morte di Sinead O'Connor

La morte di Sinead O'Connor è avvenuta il 26 luglio 2023, 18 mesi dopo la morte per suicidio del figlio diciassettenne Shane. Il suo, però, non è stato un arrendersi alla vita. Già lo scorso gennaio, il medico legale aveva confermato la morte per cause naturali.

Dopo aver risposto alle segnalazioni in merito a una "donna priva di sensi" a Herne Hill, nel sud di Londra, la polizia aveva dichiarato di non considerare la morte come sospetta. O'Connor era tornata di recente nella capitale britannica dopo una lunga assenza. E, nella capitale britannica, le malattie di cui soffriva hanno vinto su di lei. Ad annunciarne la scomparsa era stata la famiglia, dicendosi devastata per quella perdita.