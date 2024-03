Eredi di Sinéad O’Connor contro Trump per uso di Nothing Compares 2 U

Gli eredi della compianta cantante hanno chiesto a Trump di smettere di utilizzare la musica della star irlandese. “Lei sarebbe stata disgustata, ferita e insultata” all'idea che la sua versione di Nothing Compares 2 U venga suonata durante i comizi politici di Donald Trump



Gli eredi di Sinéad O’Connor si scagliano contro Donald Trump perché la versione di Nothing Compares 2 U della compianta cantante irlandese è stata usata durante i comizi politici di Trump.

Gli eredi della star dublinese hanno chiesto a Donald Trump di smettere di utilizzare la sua musica. “Lei sarebbe stata disgustata, ferita e insultata” (queste le parole espresse dagli eredi e dalla casa discografica dell'artista, in una dichiarazione congiunta) nel vedere la sua Nothing Compares 2 U impiegata in quel modo.

Con una dichiarazione congiunta, gli eredi della cantante, scomparsa lo scorso luglio all'età di 56 anni, e i rappresentanti dell'etichetta discografica Chrysalis Records (che detiene parte dei diritti dei dischi di O'Connor) hanno chiesto all'ex presidente degli Stati Uniti di "cessare immediatamente di usare la sua musica". Si afferma che O'Connor, vissuta seguendo un "feroce codice morale", avesse precedentemente definito Trump come un "diavolo biblico”, come è stato riportato da un articolo pubblicato nelle scorse ore da The Guardian. Le parole "diavolo biblico” riferite all’ex Presidente degli Stati Uniti d’America vengono citate proprio dalla dichiarazione diffusa dagli eredi e dalla Chrysalis Records.

Per quanto riguarda la scomparsa prematura di Sinéad O’Connor, un medico legale ha stabilito che è morta per cause naturali nella sua casa nel sud-est di Londra il 26 luglio 2023.



“Con sdegno abbiamo appreso che Trump ha utilizzato la sua iconica esibizione” La dichiarazione diramata congiuntamente dagli eredi e dalla casa discografica recita quanto segue: "È ben noto che Sinéad O'Connor ha vissuto per tutta la sua vita seguendo un ferreo codice morale basato su onestà, gentilezza, equità e decenza verso i suoi simili. È stato quindi con sdegno che abbiamo appreso che Donald Trump ha utilizzato la sua iconica esibizione di Nothing Compares 2 U nei suoi comizi politici”. La dichiarazione prosegue così: "Non è esagerato dire che Sinéad sarebbe stata disgustata, ferita e insultata nel vedere il suo lavoro distorto in questo modo da qualcuno che lei stessa definiva un 'diavolo biblico'. In quanto custodi del suo lascito, chiediamo che Donald Trump e i suoi associati smettano immediatamente di utilizzare la sua musica".

Nothing Compares 2 u, un successo mondiale Nothing Compares 2 U è un brano musicale originariamente scritto e composto da Prince per uno dei suoi progetti paralleli, il gruppo musicale The Family. È stata portata al successo dalla cantante irlandese Sinéad O'Connor, che la inserì nel suo secondo album I Do Not Want What I Haven't Got. Questa versione venne pubblicata come singolo e riscosse un successo strepitoso a livello mondiale nel 1990. Il videoclip andò in rotazione televisiva praticamente a loop su MTV, diventando uno dei video musicali più riconoscibili di sempre. Il testo del brano parla di sentimenti nostalgici espressi da un amante abbandonato. La versione di O'Connor di Nothing Compares 2 U è rimasta per settimane al numero 1 nelle classifiche nel Regno Unito nel 1990, portandola alla fama.

La cantante nata a Dublino era nota per la sua franchezza riguardo alle sue battaglie con la salute mentale. Il suo prezioso contributo per quanto riguarda la storia della musica è indubbio. Molti dicono che lei abbia contribuito a cambiare l'Irlanda grazie alle sue critiche alla Chiesa cattolica, come riporta il quotidiano inglese The Guardian.

Non solo O'Connor: altri artisti chiedono che Trump non usi la loro musica Donald Trump, che è stato il 45º presidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021, si candida per un secondo mandato. Attualmente sta è in corsa e in netto vantaggio alle primarie per essere il candidato repubblicano alle imminenti elezioni del 2024. Sinéad O'Connor si aggiunge in queste ore (attraverso i suoi eredi) a una lunga lista di artisti che hanno chiesto a Trump di smettere di utilizzare la loro musica nelle sue campagne politiche. In questa lista, ci sono per esempio Johnny Marr degli Smiths, Rihanna, Neil Young, i Linkin Park, il defunto Tom Petty e il frontman degli Aerosmith Steven Tyler.