Sinead O'Connor, svelata la causa della morte

Il coroner britannico si è pronunciato in merito alla scomparsa dell’artista. Il tribunale dichiarato a Variety: “Confermiamo la morte di Ms O’Connor per cause naturali”

Sinead O’Connor è morta per cause naturali. Il coroner britannico si è pronunciato in merito alla scomparsa dell’amata artista irlandese (FOTO). La notizia è stata riportata dal magazine Variety.

sinead o'connor, la causa della scomparsa Il 26 luglio 2023 Sinead O'Connor è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La polizia britannica ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla scomparsa decidendo però di non trattarla come un caso di morte sospetta. A distanza di mesi, il coroner britannico si è pronunciato sulla questione. Il tribunale di Southwark ha rilasciato una brevissima dichiarazione con cui ha messo un punto alla storia. Il coroner inglese ha dichiarato al magazine: "Confermiamo la morte di Ms O'Connor per cause naturali. Il coroner non è più quindi coinvolto nel caso".

La cantautrice irlandese ha segnato una generazione divenendo una delle voci e delle artiste più magnetiche e influenti della scena internazionale. Nata a Dublino l'8 dicembre 1966, Sinead O'Connor è salita alla ribalta con il suo secondo album I Do Not Want What I Haven't Got contenente la hit Nothing Compares 2 U arrivata in cima alle classifiche di tantissime nazioni.

Nel corso degli anni Sinead O'Connor ha sperimentato conquistando pubblico e critica, tra i suoi album più acclamati troviamo Universal Mother, Faith and Courage e Throw Down Your Arms. Per quanto riguarda i singoli ricordiamo The Emperor's New Clothes, Thank You for Hearing Me, Fire on Babylon e No Man's Woman.