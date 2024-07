Battiti Live 2024, la scaletta della quarta puntata

Da Gianna Nannini a Leo Gassman passando per Irama, ecco tutti gli artisti che si esibiranno nel quarto appuntamento del programma condotto da Ilary Blasi e Alvin con la partecipazione di Rebecca Staffelli

Quarto appuntamento con Battiti Live. Lunedì 29 luglio Ilary Blasi ( FOTO ) e Alvin , affiancati da Rebecca Staffelli , condurranno la nuova puntata del programma estivo itinerante. Tanta musica e momenti di spettacolo dal palco di Otranto e non solo.

approfondimento Road to Battiti 2024 a Bari, c'è Elodie: i cantanti e cosa sapere

Inoltre, annunciati Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, Coma_Cose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb. Al momento non è stato svelato l’ordine di esibizione degli artisti.

Spazio a due performance on the road: Irama ( FOTO ) canterà da San Ferdinando e Rocco Hunt da Sammichele. Al fianco degli artisti il corpo di ballo formato anche dagli allievi di Amici , il talent-show condotto da Maria De Filippi. Alla regia Luigi Antonini.

Michele Emiliano, Presidente della Regione, ha dichiarato: “Una occasione importante di promozione, che segue ad uno spettacolo che per oltre due mesi ha portato artisti di valore nazionale ed internazionale nelle nostre città, coinvolgendo migliaia di persone di tutte le età, dai bambini agli adulti. Uno spettacolo incredibile anche per i tanti turisti in visita nelle nostre città sin dalla primavera”.

Gianfranco Lopane, Assessore regionale al Turismo, ha aggiunto: “Molfetta e Otranto, che hanno ospitato il main stage di Battiti, e poi Foggia, Brindisi, Ostuni, Gravina in Puglia, Galatina, Sammichele di Bari, San Ferdinando di Puglia, Giovinazzo e Bari dove si sono svolte le esibizioni on the road rappresentano uno spaccato importante di quello che la nostra splendida regione offre".